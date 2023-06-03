رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: لا تهاون فى أى مخالفات خلال الامتحانات

وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لأعمال الامتحانات، وتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم.



وأكد عبد الغني، أنه لا تهاون مع أي مقصر، ليأخذ كل ذي حق حقه، كما وجه بتوفير المراوح “مراوح استاند” داخل كل لجنة فرعية، وكذلك مبردات المياه بالأدوار والطرقات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مركز أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية الأزهرية ، للاطمئنان على مركز الأسئلة وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة، وفريق العمل الأمن الشرطي، والدفاع المدني والأمن الاداري.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على توفير كافة سبل الراحة لأعمال امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم السبت لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة بنها، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ الفقه والحديث للشعبة العلمية ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

ورافق المحافظ ، الشيخ أيمن محمد عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية والدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحى بالقليوبية.

وتفقد الهجان، الامتحانات بمعاهد الأزهر النموذجى بنين والمعهد الأزهري النموذجي بنات بمدينة بنها ، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.