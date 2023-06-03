محافظ القليوبية: توفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية لأداء الامتحانات ..صور

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على توفير سبل الراحة الازمة لأعمال امتحانات طلاب الثانوية العامة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.



جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم السبت لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية الازهرية بمدينة بنها، التى بدأت اليوم السبت بمادتىّ الفقة والحديث للشعبة العلمية ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، يرافقه الشيخ أيمن محمد عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الازهرية والشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الازهرية والدكتور جمال سلامة مدير التامين الصحى بالقليوبية.

وتفقد الهجان الإمتحانات بمعهد الازهر النموذجي بنين والمعهد الازهري النموذجي بنات بمدينة بنها ، واطمئن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الازهرية.

فيما حرص محافظ القليوبية على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها وإستعداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الازهرية ان عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان هذا العام 11734 طالب وطالبة ازهري موزعين على 20 لجنة ( البنين 6265 طالب موزعين فى 43 معهد ازهري ب229 فصل والبنات 5469 طالبة موزعة على 41 معهد ازهري ب214 فصل دراسى).

جدير بالذكر أن غدا الاحد تبدا امتحانات الشعبة الادبية للثانوية الازهرية بمادتى الفقة والحديث وسوف تستمر اختبارات الثانوية الازهرية حتى 12 يوليو المقبل.

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