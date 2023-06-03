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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

تليف الكبد
تليف الكبد

هناك بعض التوابل والأعشاب التي لها مكانة  كبيرة عند الكثير من الأشخاص، ومن هذه المشروبات القرفة  ، فهي من أكثر الأعشاب انتشارا بسبب فوائدها الصحية التي لا حصر لها، إلا أن الإفراط في تناول القرفة أمر خطير، فالقرفة يمكن أن تكون ضارة على الصحة وقد تصل إلى تليف الكبد ..

وننشر أهم الأضرار الناتجة عن الإفراط من تناول القرفة.. حسبما نشرها موقع " onlymyhealth"

 

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الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول القرفة:


انخفاض سكر الدم:

الإفراط في تناول القرفة يمكن أن يسبب انخفاضا كبيرا في سكر الدم، وتسمى هذه الحالة "نقص السكر في الدم"، وتؤدي إلى الإجهاد والدوخة.


انخفاض ضغط الدم:

يُمكن للقرفة أن تُخَفِّض من ضغط الدم، لذا يجب على الأشخاص الذين يُعانون انخفاضا في ضغط الدم الحذر عند تناول القرفة لتجنّب حدوث انخفاضاً حادّاً به.


تلف الكبد:

تعد القرفة مصدرًا غنيًا بمركب الكومارين، والذي تتراوح نسبته بين 7-18 ملليجراما لكل ملعقة صغيرة من القرفة، وبالتالي تعد ملعقة واحدة كافية في اليوم بأكمله، حيث تؤدي الجرعات الزائدة إلى الإضرار بوظيفة الكبد وتلفه.


مشكلات في التنفس:

يسبب تناول كمية كبيرة من القرفة حدوث مشكلات في التنفس، وتظهر بعض الأعراض مثل السعال وصعوبة أخذ شهيق وزفير، كما يؤدي القرفة إلى تهيج الحلق

الكبد تليف الكبد القرفة التوابل الأعشاب

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