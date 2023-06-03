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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض العلامات التي تدل على الإصابة بمرض القلب، والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

وكتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "سؤال إزاي أعرف إني مريض قلب؟ الإجابة المفروض لا تنتظر لما تشتكي من نهجان أو وجع مع المجهود 
أو خفقان أو دوخة أو إغماء".

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وأضاف: "لازم تكون سابق بخطوات، لازم تدور ع القلب ، وتفتش عنه قبل ما هو يفتش عليك، لازم يكون ضغطك وسكرك ودهونك مضبوطين، لازم تتجنب التدخين والمدخنين، لازم تودع القلق، لازم تتخلص من الكرش، لازم تتحرك  يوميا على الأقل 45 دقيقة مشي".

وتابع: "لازم تودع همومك وتتوكل على ربك."

 

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