قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجيش الأمريكي أجرى عملية محاكاة بطائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي، وقررت قتل المشغل البشري هذا لأنه "حاول منعها من إتمام المهمة".

وبحسب الصحيفة العبرية فإن مهمة الطائرة بدون طيار الأمريكية التي يديرها الذكاء الاصطناعي هي تدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو. لكن في المحاكاة الأخيرة التي أجراها الجيش الأمريكي بهذا النوع من التكنولوجيا، قررت من تلقاء نفسها إضافة هدف آخر - "قتل أي شخص يحاول منعه من إكمال المهمة".

وحذر "تاكر هاميلتون"، الضابط الكبير في الجيش الأمريكي والمسؤول عن النظام التشغيلي والتجارب في الذكاء الاصطناعي في سلاح الجو، من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تتصرف أحيانًا بطرق غير متوقعة وخطيرة.

وأشار إلى أنه من خلال التجربة، فضل نظام الذكاء الاصطناعي "عمل شيء خاص به، بدلاً من الاستماع إلى مشغله".

قال هاميلتون إن "النظام أدرك التهديد المعني، لكن المشغل البشري قرر أنه لا يوجد سبب لإلحاق الأذى به. وقد أدرك نظام الذكاء الاصطناعي أن المشغل البشري كان يعمل على منعه من إلحاق الضرر بالتهديد، لذا فإن ما فعله هو قتل المشغل. قتل النظام المشغل لأنه منع منه إكمال المهمة ".