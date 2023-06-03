عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيع واشتري عربيتك في أمان.. توافد المواطنين علي سوق السيارات بالقليوبية.. صور

سوق السيارات
سوق السيارات

بدأ المواطنين فى التوافد على سوق للسيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، فى أول أيام تشغيله اليوم السبت.

محافظ القليوبية: توفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية لأداء الامتحانات ..صور

اليوم.. افتتاح سوق السيارات المستعملة في القليوبية


من جانبها قالت محافظة القليوبية أنه سيتم توفير جميع الخدمات به، كما يشمل السيارات المستعملة والجديدة وذلك تحت شعار "بيع واشتري عربيتك عندنا في أمان..وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان".
وأكدت المحافظة، أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة مبلغ 50 جنيه، موضحة أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، موضحة أنه بمناسبة بدء العمل الأسبوع المقبل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.
وأوضحت المحافظة أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.
وعن خريطة الوصول لمكان السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول مدينة بنها من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.
وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادمين من محافظات شمال الدلتا ودمياط والدقهلية، عليه أن يسك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

351002170_1005258827342078_1123687701536098960_n
351002170_1005258827342078_1123687701536098960_n
351107035_608247881371445_5332325413920447522_n
351107035_608247881371445_5332325413920447522_n
350990119_119081081197907_4332525711662330688_n
350990119_119081081197907_4332525711662330688_n
بنها السيارات المستعملة الرياح التوفيقي الطريق الزراعى الشهر العقاري السيارات المستعملة والجديدة محافظة القليوبية منطقة سوق البرنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: توفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية لأداء الامتحانات ..صور

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

اليوم.. افتتاح سوق السيارات المستعملة في القليوبية

ترشيحاتنا

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

مصر تستعد لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ