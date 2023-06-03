بيع واشتري عربيتك في أمان.. توافد المواطنين علي سوق السيارات بالقليوبية.. صور

بدأ المواطنين فى التوافد على سوق للسيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، فى أول أيام تشغيله اليوم السبت.



من جانبها قالت محافظة القليوبية أنه سيتم توفير جميع الخدمات به، كما يشمل السيارات المستعملة والجديدة وذلك تحت شعار "بيع واشتري عربيتك عندنا في أمان..وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان".

وأكدت المحافظة، أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة مبلغ 50 جنيه، موضحة أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، موضحة أنه بمناسبة بدء العمل الأسبوع المقبل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.

وأوضحت المحافظة أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

وعن خريطة الوصول لمكان السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول مدينة بنها من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادمين من محافظات شمال الدلتا ودمياط والدقهلية، عليه أن يسك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

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