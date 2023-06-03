قائمة بـ هواتف هواوي التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 3 الجديد

أعلنت شركة هواوي Huawei، مؤخرا أن هاتفها الرائد Mate 50 وخمسة طرز أخرى سيكونون من أولى الأجهزة الحاصلة على ترقية تحديث نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 3، وستوفر هذه الترقية مجموعة من الميزات الجديدة للأجهزة يتضمن ذلك إخراجا أفضل وأمانا محسنا وواجهة مستخدم أكثر سهولة.

هواتف هواوي التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 3 الجديد

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ستحصل سلسلة هواوي الجديدة Huawei Mate 50 على الترقية إلى هذا التحديث، وبالإضافة إلى سلسلة Mate 50، سيحصل أيضا هاتف بشاشة قابلة للطي على التحديث الجديد، وتشمل قائمة الهواتف التي يمكنها الحصول على تحديث HarmonyOS 3 ما يلي:

- Huawei Mate 50.

- Huawei Mate 50 Pro.

- Huawei Mate 50 RS Porsche Design.

- Huawei Mate 50E.

- Huawei Pocket S.

هواتف هواوي التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 3 الجديد

و بالإضافة إلى الطرز أعلاه، ستتلقى هواتف هواوي التالية دفعة التحديث في وقت مبكر من منتصف شهر يونيو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

- HUAWEI P50 Pro.

- HUAWEI P50.

- HUAWEI P50E.

- HUAWEI Mate Xs2.

- HUAWEI P50 Pocket.

- HUAWEI nova 10.

- HUAWEl nova 10 Pro.

- HUAWEI MatePad Pro 11-inch.

الجدير بالذكر أن تحديث هواوي الجديد HarmonyOS 3، إلى الأجهزة المحرومة من استخدام نظام التشغيل أندرويد من جوجل، وكانت عملاقة التقنية الصينية قد كشفت عن النسخة الأصلية من نظامها البيئي المنافس، في منتصف عام 2019، ثم أصدرت النسخة الثانية إلى أكثر من 90 مليون مستخدم في سبتمبر من العام الماضي.