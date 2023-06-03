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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ النهائية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بطرح الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2023 / 2024 بدءا من أول يوليو القادم مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده للوقوف على نسب الإنجاز النهائية بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022/ 2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات التي تم تنفيذها والصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامة لها.

وقال محافظ الجيزة إن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ  مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات بالالتزام بعدد من المعايير في كراسات الشروط المقرر طرحها، والخاصة بتنفيذ المشروعات الجديدة، ومنها اختيار أفضل المواصفات والمعايير الفنية في أعمال التطوير لتنفيذ المشروعات  بالجودة المطلوبة، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة أولا بأول مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق قبل الشروع في التنفيذ، وذلك القيام بأعمال التحويلات اللازمه للمرافق المتعارضة. 

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم قبل البدء في أعمال رصف وتطوير المحاور والشوارع المرورية للاستفادة منها في مسطح الطريق، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتيسير الحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي بوحدة المتغيرات المكانية خلال الفترة من 1 يناير 2022، وحتى 27 مايو 2023، حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيرات التي لم يتم الرد عليها.

الاجتماع الذي ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الإسكان والطرق مدراء التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظة.

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