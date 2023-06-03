تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة، و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، و384 شاحنة، و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و284 شاحنة، و4 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي “بوسيدون إكسبريس”، و"الحرية 1"، و"القاهرة"، فيما استقبل الميناء أمس، الجمعة، العبارة “أمل”، وغادرت 3 سفن وهي “بوسيدون إكسبريس”، و"الحرية 1"، و"القاهرة"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و200 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهما “ايلة” و"بريدج".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.