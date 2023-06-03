بعد مطالبة أدهم نابلسى بإجهاض جنينها.. اختفاء إنجى خورى

أثارت الممثلة إنجى خورى ، حالة من الجدل الواسع بعد اختفائها التام من ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان المعتزل أدهم نابلسى.

إنجى خورى

وعلق أدهم النابلسي على أزمته الأخير بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري.

وكتب النابلسي ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.

وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم...".



وتابع: عادةً لا أحبّ أن أردّ على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتمّ بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلّا الشّهرة والفتنة بين النّاس وهذه المرّة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة.

يقول الله تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ }

[سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ٦]

انجى خورى

أكدت السورية إنجي خوري أن المطرب المعزل أدهم نابلسي طالبها بإجهاض جنينها.

وقالت إنجي خوري عبر انستجرام: "أدهم نابلسي عملي بلوك وطلب مني أجهض ابني الي حامل فيه منه".

وكانت فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من الفنان المعتزل أدهم نابلسي.

وكتبت إنجي خوري عبر صفحتها على انستجرام: " أنا حامل من أدهم نابلسي ؛ حرام عليك متعملش معايا كدة علشان ابنك ".

إنجي خوري وأدهم نابلسي

أثارت المطربة السورية إنجي خوري، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.

وسجلت المطربة إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني».

أدهم النابلسي

أعلن المغني المعتزل أدهم نابلسي، استقباله طفلته الأولى، بعد عدة أشهر من اعتزاله الفن والغناء، واتجاهه للإنشاد الديني وقراءة القرآن.

ونشر أدهم نابلسي أول صورة لابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه .. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء إذ ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.