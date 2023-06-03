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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دميـاط: لا شكوى من الامتحانات اليوم

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضاف، أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية لضمان انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات، مشددا على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل فورا مع غرفة عمليات المديرية، ووضع الحلول المناسبة.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة، أن كنترول الشهادة الإعدادية بدء اليوم تلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بدميـاط، كذلك تواصل المديرية استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها يوم الاثنين ١٢ من الشهر الجاري

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