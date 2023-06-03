سيدة أمريكا الأولى تحتفي بزيارتها إلى الأهرامات وأبو الهول

أعربت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول.

وكتبت السيدة الأولى الأمريكية على “تويتر”: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

من ناحية أخرى، أهدى وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت، هدية تذكارية - على شكل قلادة فرعونية - للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.



وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

