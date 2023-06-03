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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 112 من العاملين بالمحليات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة للتدريب

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، خلال الاسبوع الحالي،  4 دورات تدريبية يستفيد من هذه الدورات 112 متدرب من جميع المحافظات، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية بسقارة فهو أداه لإعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد والمميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات. 

ولفت إلى أن هدف التدريب هو تمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة، ورفع مستوى الوعى لدي المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية والتي يشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع مشروع الإتحاد الأوروبى، يبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، ويشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع وكالة GIZ  الألمانية.

مركز التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة مهارات القيادات

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