عاجل .. ريال مدريد يعلن رحيل ماركو أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رحيل لاعبه الدولي ماركو أسينسيو، بعد انتهاء عقده يوم 30 يونيو الجاري.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: "يعرب ريال مدريد عن امتنانه ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن درعنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم".



وتابع: "وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما ودخل تاريخ نادينا بتشكيله جزءا من الفريق في واحدة من أكثر الحقبات نجاحا".

وأضاف: "فاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقبا في ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3)".



وأتم" "نحن المدريديستا لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال ذلك الوقت. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائماً. نتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

ويشار إلى أن أسينسيو سينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بداية من الموسم المقبل.