عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف من مسجد مصطفى محمود| صور

صدى البلد

شيعت جنازة شقيقة رئيس الوزارء السابق، عصام شرف، عقب صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، إلى مثواها الاخير.

وكان قد أعلن نجل رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، عن وفاة عمته، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب في منشور: “البقاء والدوام لله، توفيت منذ قليل عمتي الاستاذ الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف”.

وكان شغل عصام شرف، منصب أمين مجلس قسم الأشغال العامة بكلية هندسة جامعة القاهرة بين عامي 1997 و2001، وممثل مجلس قسم الأشغال العامة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بين عامي 1998 و2000، ومستشارًا لتحرير مجلة نقابة المهندسين المصرية.  

كما شغل شرف منصب عضوية كل من مجلس بحوث النقل المصري بأكاديمية البحث العلمي، وشعبة النقل الداخلي بمجلس بحوث النقل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

   وكان تقدم شرف، باستقالته من وزارة النقل ثلاث مرات احتجاجًا على السياسات التي كانت تدار بها الوزارة السابقة، وخاصة بعد حادث قطار قليوب، كما استقال من منصبه كرئيس لجنة التسيير بنقابة المهندسين مرتين بسبب إصرار الدولة علي فرض الحراسة القضائية على النقابة كما قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء بعد قيام الثورة مره أخرى.

0581ebd5-0606-4c90-8888-8e25c0d3f129
0581ebd5-0606-4c90-8888-8e25c0d3f129
f1f64515-a3ac-4340-9bb9-5effcb24cd51
f1f64515-a3ac-4340-9bb9-5effcb24cd51
9ceab7ee-dd48-4b5c-a9ba-e847b2e4e5f4
9ceab7ee-dd48-4b5c-a9ba-e847b2e4e5f4
2fb426f2-f7ea-4734-b5cd-d103a39a6284
2fb426f2-f7ea-4734-b5cd-d103a39a6284
f0fd93e8-2803-411a-83fd-cec17584e176
f0fd93e8-2803-411a-83fd-cec17584e176
99dc3792-96f6-452e-863e-7d95dc471485
99dc3792-96f6-452e-863e-7d95dc471485
تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق مسجد مصطفى محمود عصام شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

ترشيحاتنا

سعرها صادم .. شاهد هدية حمو بيكا لـ زوجته فى عيد ميلادها

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ