تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف من مسجد مصطفى محمود| صور

شيعت جنازة شقيقة رئيس الوزارء السابق، عصام شرف، عقب صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، إلى مثواها الاخير.

وكان قد أعلن نجل رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، عن وفاة عمته، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب في منشور: “البقاء والدوام لله، توفيت منذ قليل عمتي الاستاذ الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف”.

وكان شغل عصام شرف، منصب أمين مجلس قسم الأشغال العامة بكلية هندسة جامعة القاهرة بين عامي 1997 و2001، وممثل مجلس قسم الأشغال العامة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بين عامي 1998 و2000، ومستشارًا لتحرير مجلة نقابة المهندسين المصرية.

كما شغل شرف منصب عضوية كل من مجلس بحوث النقل المصري بأكاديمية البحث العلمي، وشعبة النقل الداخلي بمجلس بحوث النقل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكان تقدم شرف، باستقالته من وزارة النقل ثلاث مرات احتجاجًا على السياسات التي كانت تدار بها الوزارة السابقة، وخاصة بعد حادث قطار قليوب، كما استقال من منصبه كرئيس لجنة التسيير بنقابة المهندسين مرتين بسبب إصرار الدولة علي فرض الحراسة القضائية على النقابة كما قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء بعد قيام الثورة مره أخرى.

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