أعشق تعلم اللغات .. الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف سر تفوقها

أعربت الطالبة سلمي هشام على حامد، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة اللغات التجريبية بالحامول، والأولى مكرر في الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتها بنجاحها بتفوق في الشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الأول بمجموع درجات 279.5 درجة.

وقالت سلمي هشام في تصريح لـ «صدى البلد»، الحمد لله على نجاحي بتفوق وحصولي على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن تفوقها يرجع إلى تنظيم الوقت في المذاكرة ومراجعة ومذاكرة أكثر من مادة في اليوم الواحد وأنها كانت تذاكر من الساعة الخامسة عصراً وحتى الواحدة ليلاً وكانت تحصل على راحة كل ساعة تقريباً.

وتابعت الأولى مكرر على مستوى الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ: أتمنى أن ألتحق بكلية الإعلام عقب النجاح والتفوق في الثانوية العامة، وأعشق تعلم اللغات الأجنبية وحالياً أتعلم اللغة الكورية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، ومن أهم هوايتي المفضلة هي السباحة، موجهة الشكر لأسرتها على تشجيعها على التفوق والنبوغ العلمي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 83.31 % ، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5 درجة.

والأوائل هم : خالد محمد إسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي بالحامول، 279.5 درجة، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزي سالم بدسوق ، وجنى أحمد عبد الحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق ، وريواء الرفاعي على، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلم هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وآدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول