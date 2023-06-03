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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحدد لأمريكا شرطا واحدا لعودتها لمعاهدة نيو ستارت النووية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

اشترطت روسيا شرطا واحدا على أمريكا لعودتها للالتزام بالمعاهدة  النووية بينهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.


اشترط  نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أمريكا لكي تعود بلاده إلى بمعاهدة نيو ستارت النووية، وهو تخلي أمريكا عن سلوكها العدائي مع روسيا.

وقبل أيام، قالت أمريكا إنها لن تزود روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة.


ولفتت إلى أنها لن تعلم موسكو، بالمعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك ردا على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

وقال ريابكوف إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لموسكو، وإن قرار روسيا تعليق معاهدة نيو ستارت لا يزال ساريا على الرغم من أي إجراءات مضادة.

وأضاف: "شرطنا للعودة إلى إعادة تفعيل المعاهدة بالكامل هو أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها العدائي بالأساس تجاه روسيا".

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