أرهقه المرض.. وفاة الشيخ مصطفى خميس والحزن يخيم على أهالي كفر الدوار

شيع آلاف المواطنين، جنازة الشيخ مصطفى خميس، في مشهد مهيب، يعبر عن حبهم وتقديرهم للشيخ مصطفى خميس صاحب الصوت العذب في قراءة القرآن الكريم.



وشيعت جنازة الشيخ مصطفى خميس، من مسقط رأسه بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وسط حضور آلاف المشيعين لجنازة الشيخ الراحل.

جنازة الشيخ مصطفى خميس

وتوفي الشيخ مصطفى خميس، بعد صراع مع المرض، وكانت وفاته بشرى لما قدمه في حياته، فقد توفي الشيخ مصطفى خميس ، يوم الجمعة، وصلى المسلمون عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة.

كان الشيخ مصطفى خميس، يؤم المصلين في ليالي شهر رمضان المبارك في صلاة التراويح، واعتاد المسلمون على سماع صوته المؤثر في شهر رمضان.