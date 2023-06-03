تسليم 18 موتوسيكل و39 كرسي كهربائي لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالجيزة.. غدا

تقوم محافظة الجيزة، غدا الاحد، بتسليم ١٨ موتوسيكل و ٣٩ كرسي كهربائي لذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن .

وذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون بإختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

وذلك بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية و ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي .

كان قد سلم محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، منح مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية لـ 50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 الف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنح تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرا إلى أنه تم الإختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.