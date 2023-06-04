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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ بيجو 3008 موديل 2023 | صور

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو الفرنسية، زيادة سعرية جديدة شملت جمع إصداراتها المطروحة في السوق المصري، ومنها النسخة 3008 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية  SUV، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة بقيمة تتراوح بين 110 ألف جنيه و120 ألفا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2023.

بيجو 3008 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

 

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي مكون من 4 أسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات "دفع أمامي"، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 3008 موديل 2023 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري وفقًا لأحدث قائمة.

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 399 و990 جنيها بدلاً من مليون و289 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 509 آلاف و990 جنيها بدلاً من مليون و399 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 664 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و544 ألفا و990 جنيها.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و674 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و554 ألفا و990 جنيها.

بيجو 3008 موديل 2023 
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