أخبار السيارات | "اركب أوتوماتيك" أرخص سيارة ميتسوبيشي "زيرو" في مصر..أسعار جديدة لـ 5 موديلات رياضية..سعر تويوتا فورتشنر "4X4"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمكنت شركة تويوتا اليابانية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، بالاضافة إلى اصداراتها المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو القدرات الفنية والتجهيزات الداخلية والخارجية.

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من اصدارتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة اتراج موديل 2023، التي تعد هي أرخص سيارة يقدمها الصانع الياباني في مصر، إلى جانب تقديمها أيضا عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

شهدت قائمة سيارات شركة BMW المقدمة محليًا، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات والفئات، ومنها النسخة M8 والتي تعد اغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، حيث ارتفعت اسعار جميع الفئات المقدمة منها بقيمة تتراوح بين مليون و400 ألف جنيه و مليون و920 ألف جنيه.

ارتفعت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة بيجو المقدمة محليًا، ومنها النسخة 508 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية تراوحت بين 110 و 120 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المتوافرة.

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، زيادة سعرية تراوحت بين 110 ألف و 120 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة.

تواصل شركة هينيسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد أن كشفت النقاب عن احدث تعديل لها، شمل النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV " GMC يوكون دينالي "، والتي تمتعت بباقة من الترقيات.

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة MG الصينية واوبل الالمانية، وذلك مع بداية شهر يونيو الجاري من العام 2023، حيث شهدت السيارة ام جي RX5 زيادة اجمالية قدرها 100 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، بالاضافة إلى السيارة ام جي HS والتي ارتفعت اسعارها بقيمة 100 ألف جنيه ايضا.