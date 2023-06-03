أسعار جديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. تضم "اوبل و MG"

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة MG الصينية واوبل الالمانية، وذلك مع بداية شهر يونيو الجاري من العام 2023، حيث شهدت السيارة ام جي RX5 زيادة اجمالية قدرها 100 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، بالاضافة إلى السيارة ام جي HS والتي ارتفعت اسعارها بقيمة 100 ألف جنيه ايضا.

وشهدت السيارة الرياضية MG ZS زيادة اجمالية تتراوح بين 50 ألف و 55 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار السيارة أوبل كروس لاند بقيمة تتراوح بين 80 و 90 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة اوبل موكا 2023 والتي شهدت زيادة سعرية وصلت إلى 130 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل في السوق المصري.

الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل

1 – ام جي RX5

ارتفعت اسعار السيارة ام جي RX5 من 899.990 ألف جنيه إلى 999.990 ألف جنيه للفئة الاولى، ومن 919.990 ألف جنيه إلى مليون و19 ألف و990 جنيه للفئة الثانية، بينما وصل سعر الفئة الثالثة إلى مليون و49 ألف و990 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات من 7 نقلات "أوتوماتيك".

الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل

2 – ام جي HS

تقدم الفئة الاولى من السيارة بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه، و مليون 159 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه للفئة الثانية، و مليون و189 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و990 جنيه للفئة الثالثة، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، مع القدرة على التسارع والانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية.

الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل

3 – ام جي ZS

ارتفعت اسعار الفئة الاولى من 699.990 ألف جنيه إلى 749.990 ألف جنيه، والفئة الثانية من 734.990 ألف جنيه إلى 784.990 ألف جنيه، كما ارتفع سعر الفئة الثالثة من 744.990 ألف جنيه إلى 799.990 ألف جنيه، و 809.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، وتعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 4 نقلات، وتتسارع السيارة من 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثانية.

الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل

4 – اوبل كروس لاند

تأتي الفئة الاولى من السيارة اوبل كروس لاند 2023 بزيادة بلغت 90 ألف جنيه، حيث ارتفعت اسعارها من 859.990 ألف جنيه إلى 949.990 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 80 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و19 ألف و990 جنيه بدلاً من سعرها السابق 939.990 ألف جنيه، وتمتلك هذه السيارة محرك 1200 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات، بقوة 110 حصانا، مع وجود ناقل سرعات اوتوماتيكي من 6 نقلات، ومدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية تقدمها ام جي و اوبل

5 – اوبل موكا

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و149 ألف و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 ألف جنيه للفئة الاولى بعد زيادة بلغت 100 ألف جنيه، و مليون و249 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و119 ألف و990 جنيه للفئة الثانية بزيادة قدرها 130 ألف جنيه، وتستخدم هذه السيارة محرك تيربو 3 سلندر، يضخ قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، ومدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كم/س.