شوّه صورتي | مصطفي كامل : لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لهذا السبب ..فيديو

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه تعرض للتشويه من قبل منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية.

ولفت خلال برنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار، :"دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأنه من أجل المساومة وليس شريفا.

ونوه إلي أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق "الوسيمي".

وأضاف،:"لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لو ظلت الإهانات التي أتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان أتعرض لهذا الضغط".

واستكمل،:"أنه خلال 7 أشهر عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

