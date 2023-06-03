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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 1.48 تريليون جنيه رصيد نقود الإحتياطي بنهاية فبراير 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

تراجع رصيد نقود الإحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي 1.48 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.52 تريليون جنيه في يناير السابق له ومقارنة بنحو 1.5 تريليونا في ديسمبر 2022.

 

قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي النقد المتداول خارج خزانته بلغ 868.51 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 864.2 مليار جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة ـ 886.22 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

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سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي، حسبما ذكر التقرير، حو 609.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 661,814 مليار جنيه في يناير 2023 ومقارنة بـ 610.1 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

وذكر التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حققت عجزا بقيمة 280.722 مليار جنيه في فبراير الماضي مقارنة بعجز قيمته 260.9 مليار جنيه في يناير 2023 ومقارنة بعجز قيمته 205.14 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وصلت الأصول المحلية إلي 1.76 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 1.701 تريليون جنيه ديسمبر الساق.
جاءت تلك الاصول منها  المطلوبات من الحكومة  بقيمة 1.244 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقال 1.203 تريليون جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ 1,12تريليون جنيه في ديسمبر السابق.
وبلغ صافي المطلوبات من البنوك ضمن الأصول المحلية لنحو 17,935 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 33.7 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 94.8 مليار جنيه.
 

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