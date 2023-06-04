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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يناقش استعدادات تشغيل دار مسنين للفنانين.. ويتوعد منتحلي شخصيته

اشرف زكي - نهال عنبر
اشرف زكي - نهال عنبر

أقام  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مناقشة لاستعدادات تشغيل وتفعيل دار إقامة كبار الفنانين "دار المسنين" في مدينة من أكتوبر، وهو أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية.

وحضر الاجتماع كل من لفنانة  نهال عنبر، عزوز عادل، إيهاب فهمي، أيمن عزب، هشام المليجي.

وقال الدكتور أشرف زكي خلال بيان صحفي، إنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا، مؤكدًا انه لا يمتلك اي حسابات على الفيسبوك.
 

تكريم أشرف زكي وصفاء أبو السعود من اللجنة النقابية للفنون الشعبية| اليوم

أشرف زكي:حصولي على جائزة الدولة له مذاق خاص وحب الناس أكبر تكريم|فيديو

يذكر أن عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته وفخره لفوزه بجازة الدولة التشجيعية، قائلا: "حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر وهناك من يقدره خاصة أنها جائزة الدولة والدولة بتقول شكرا للمجهود وهذا التكريم وسام كبير على صدري".

أشرف زكي: لم أكن أفكر في التكريم 

وأكد أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه لم يكن يفكر في التكريم أو الحصول على جائزة الدولة التقديرية ويعتبر حب الناس أكبر جائزة، مضيفا: "مفكرتش في جائزة الدولة التشجيعية واعتبر حب الناس أكبر جائزة".

اجتماع اشرف زكي
اجتماع اشرف زكي
اجتماع اشرف زكي
اجتماع اشرف زكي
اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية دار المسنين ايهاب فهمي الفيسبوك الدكتور أشرف زكى

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