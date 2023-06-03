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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامية تكشف عن حارس الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

صدى البلد

تحدثت الإعلامية سهام صالح، عن حارس مرمى النادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي.

ويقام لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي، على ستاد القاهرة الدولي، غدا الأحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قالت الإعلامية سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة dmc :"مصطفى شوبير هيكون حارس مرمى الأهلي أمام الوداد، وعلى جمهور الأحمر دعم الفريق حاليًا، ودعم مصطفى شوبير وعلي لطفي أيضا ”.

وأضافت : الشناوى عمل جلسة خاصة مع مصطفى شوبير وعلي لطفي، وقدم الدعم ليهم وحفزهم قبل المباراة.

وتابعت: كمان حمدي فتحي لاعب الوسط جاهز لـ مباراة الغد بشكل طبيعي، ومفيش اي شكوك حول عدم مشاركته.

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