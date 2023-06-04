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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري أبو عميرة: الإخوان وجهوا بإيقاف مذيعين ورؤساء تحرير بالتلفزيون المصري

شكري أبو عميرة
شكري أبو عميرة

قال شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن ثورة  30 يونيو تمثل إرادة الشعب المصري، موضحًا أنه نشأ وتربى في مبنى ماسبيرو العريق، وكان مخرجًا لأعمال فنية كبيرة، لم يكن مهتمًا بالإدارة، إلى أن شاءت الأقدار أن يتولى القناة الأولى بعد ثورة 2011 مباشرة.

وأشار أبو عميرة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه "كان درس للتلفزيون المصري إننا بعدنا عن المشهد، وكان همي أشيل أثر 25 يناير على التلفزيون المصري الذي أتى بالسلب على العاملين فيه، وفي 2012 أصبحت رئيسًا للتلفزيون المصري في حكم الإخوان، وكان همي لا أكرر ما حدث في 2011".

وأردف: "كان هدفي تقديم إرادة المصريين، لكن كانت التوجيهات تصدر بإيقاف المذيعين ورؤساء التحرير بالتلفزيون"، مشيرا إلى أنه لم يروق للإخوان أن التلفزيون يستضيف شخصيات من المعارضة، وكان الإخوان لديهم تحفظات على استضافة العديد من الشخصيات.

وأوضح أنه تم إيقاف برنامج حديث المدنية للأستاذ مفيد فوزي في عهد الإخوان؛ بزعم أنه لا يجذب الإعلانات، مردفا: "كلمت مفيد فوزي ليعود لتقديم برنامجه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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