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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مسلسل ريفو الجزء الثاني قبل عرضه

ريفو
ريفو

انتهى أبطال وصناع مسلسل ريفو من تصوير الجزء الثاني استعدادا لعرضه قريبا ومن المقرر ان يكون الجزء الثاني الذي ينتظره الجمهور مكون من 10 حلقات، ويتواجد به العديد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة

وكشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها "ريڤو" و يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادي أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقي صخر "مروان سامي".

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ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

يذكر أن أعربت الفنانة ركين سعد عن سعادتها بتقديم جزء ثاني من مسلسل ريفو بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة.


وقالت "ركين" في تصريحات ل"صدى البلد": المسلسل سيعرض قريبا على منصة إلكترونية، وانا متحمسة جدا لخروجه للنور، خصوصا أن الجزء الثاني سيشهد مفاجآت كثيرة للجمهور، وانا احب شخصية مريم التي اجسدها من خلال المسلسل، وأقول للجمهور انتظروا تطور في الشخصيات وأحداث ممتعة مع الجزء الثاني".

 

الهرشة السابعة الجزء الثاني احمد عيد الفنانة ركين سعد حسن أبو الروس ركين سعد رامي جمال يحيى إسماعيل

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