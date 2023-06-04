علي الدين هلال بعد فوزه بجائزة النيل: التقدير المعنوي أهم من المناصب

أبدى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، سعادته بالفوز بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، مؤكدا أن التقدير المعنوي يكون أهم من الوصول للمناصب لأنه يشعر الإنسان بقيمته.

وقال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": “رشحت لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية قبل عامين وحدث انقسام بين أعضاء لجنة التحكيم”.

وأضاف علي الدين هلال: “جائزة النيل للعلوم الاجتماعية تقدير يعطي للإنسان انطباع بأن حياته لها معنى وقيمة”، لافتا إلى أنه رغم التقدم في العمر إلا أنه مازال تصدر له بحوث وكتب وآخرها الأسبوع الماضي بأحد المراكز بدبي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني: “لقب الاستاذ الجامعي الأحب لقلبي ولن يتنزع مني مثل باقي المناصب”.