عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال بعد فوزه بجائزة النيل: التقدير المعنوي أهم من المناصب

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

أبدى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، سعادته بالفوز بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، مؤكدا أن التقدير المعنوي يكون أهم من الوصول للمناصب لأنه يشعر الإنسان بقيمته.

txt

علي الدين هلال: الحوار الوطني جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة

txt

المجتمع بيقولك شكرا.. علي الدين هلال: فوزي بجائزة النيل يبعث البهجة

وقال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": “رشحت لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية قبل عامين وحدث انقسام بين أعضاء لجنة التحكيم”.

 

وأضاف علي الدين هلال: “جائزة النيل للعلوم الاجتماعية تقدير يعطي للإنسان انطباع بأن حياته لها معنى وقيمة”، لافتا إلى أنه رغم التقدم في العمر إلا أنه مازال تصدر له بحوث وكتب وآخرها الأسبوع الماضي بأحد المراكز بدبي.

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني: “لقب الاستاذ الجامعي الأحب لقلبي ولن يتنزع مني مثل باقي المناصب”.

علي الدين هلال أعضاء لجنة التحكيم أستاذ العلوم السياسية القوى السياسية الدكتور على الدين هلال الحوار الوطني مقرر المحور السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن اندهشت حينما رأت العمارة الإسلامية

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر .. صور

الفلاحين تكشف سر مشكلات توريد محصول البنجر في الدقهلية

بمواصفات مميزة وسعر لن تتخيله.. أنسب موبايل من سامسونج في السوق

آداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام

شيخ الأزهر ورئيس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ