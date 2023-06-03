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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي الدين هلال: الحوار الوطني جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة

على الدين هلال
على الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس ندوة جامعية أو صالون ثقافي.

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وأضاف الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحوار الوطني بحث عن مجالات التوافق والمساحات المشتركة بين القوى السياسية المختلفة".

 

وأشار الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني: "وجدنا إجماع في الحوار الوطني بين القوى السياسية جول قضية إقرار مفوضية التمييز"، مضيفا: "المشاركون في الحوار الوطني ناقشوا الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية".

 

وأوضح الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني: "الحوار الوطني جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة"، لافتا: "تحدي مواجهة الفكر المتطرف لا زال قائما".
 

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