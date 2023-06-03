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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ أمراض دم: صحة 105 ملايين مواطن على رأس اهتمامات الحوار الوطني

صدى البلد

قال الدكتور محسن الألفي أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، إنَّ ملف الصحة حاضر بقوة على طاولة الحوار الوطني من خلال مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أهمية توعية الـ105 ملايين مصري بأنهم سيكونون رأس أولويات الحوار الوطني خلال المناقشات الخاصة بالصحة.

وأضاف «الألفى» خلال استضافته في فقرة خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اهتمام مناقشات الحوار الوطني بـ ملف الصحة لأنه يشمل جميع شرائح المواطنين، وبالتالي ينظر بعناية شديدة لكل ما يتعلق بهذا الملف بدءاً من الطاقم الطبي والبنية التحتية للمنظومة الصحية وحتى الموازنة التي يتم رصدها.

وأشار إلى نجاح المراحل التي تم تنفيذها في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها على محافظة بورسعيد في البداية ثم نقل التجربة وتعميمها على 5 محافظات أخرى، مؤكداً على أهمية توعية المواطنين ونشر الوعي المجتمعي بخدمات منظومة التأمين الصحى.

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