المجتمع بيقولك شكرا.. على الدين هلال: فوزي بجائزة النيل يبعث البهجة

أعرب الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي ، عن سعادته بحصوله على جائزة النيل كنوع من الاعتراف والتقدير من جانب الجماعة الثقافية ، معلقا :" الإنسان يشعر أن حياته لها معنى أو أن هناك عملًا قدمه للمجتمع أثر أو أسهم في جعل حياتنا أفضل أو نتقدم أكثر إلى الأمام" .

وأضاف "الهلالي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر فضائية " الأولي" أن هذه الجائزة هى اعتراف بدور شخص ما قضى حياته في الجانب الفكري والثقافي والجامعي، أو في جانب الإسهام العام في المجتمع المدني.

كإن المجتمع يقول لك متشكرين

وتابع قائلا :" هذه الجائزة وكإن المجتمع يقول لك متشكرين والله على عملك على مدى نصف قرن مما كان له دور إيجابي معين في تقدم معين بالمجتمع ".