علي الدين هلال: الفوز بجائزة النيل شرف عظيم في مسيرتي المهنية

عبر الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن عميق تقديره وسعادته بالفوز بجائزة النيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد بالنسبة له شرفا عظيماً في مسيرته المهنية.

وأضاف على الدين هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أنه اتقدم بالشكر لوزارة الثقافة على ثقتهم الكبيرة والفوز بجائزة النيل، لافتا إلى أنه اتقدم بالشكر الجزيل للدولة على منحي جائزة النيل وتكريم مشواري الكبير.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جائزة النيل تقدم على إجمالي ما قدمته في حياتي واعتبرها تقديرا لي.