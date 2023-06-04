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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل خسوف القمر خطر على النساء الحوامل؟

خسوف القمر
خسوف القمر

هل خسوف القمر خطر على النساء الحوامل ؟ سؤال يحير بعض النساء، ولكن عزيزتي اعلمي أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن خسوف القمر يمثل خطرًا على صحة الحامل أو جنينها، وعلى الرغم من أن بعض النساء الحوامل قد يشعرن بتغيير في مزاجهن أو يلاحظن اضطرابًا في النوم أثناء الخسوف، إلا أن هذه الأعراض عادة ما تكون طفيفة وتزول بمجرد انتهاء الخسوف.

ومع ذلك، ينصح بأن تتجنب النساء الحوامل الخروج في الأماكن المفتوحة لمشاهدة الخسوف، خاصةً في الأماكن التي يكون فيها الهواء باردًا وجافًا، وذلك لتجنب التعرض للبرد والإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، وهذا ينطبق بشكل خاص خلال فصل الشتاء. كما ينصح بالحرص على تناول وجبة غذائية صحية وشرب السوائل الدافئة قبل الخروج، وارتداء ملابس دافئة ومناسبة للطقس البارد.

وفيما يتعلق بالنوم، فقد يعاني البعض من اضطراب في النوم خلال الليل بسبب الخسوف، ولكن يمكن للنساء الحوامل تجنب هذا الاضطراب عن طريق الاسترخاء وتناول الأطعمة الخفيفة قبل النوم، وتجنب ممارسة الأنشطة المحفزة للجهاز العصبي المركزي، مثل مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول قبل النوم. كما ينصح بتهيئة بيئة النوم المريحة والهادئة، مثل إطفاء الأضواء وتشغيل موسيقى هادئة أو الاستماع إلى تسجيلات صوتية مهدئة.

بشكل عام، يمكن للنساء الحوامل الاستمتاع بمشاهدة خسوف القمر إذا كانوا يرغبون في ذلك، ولكن يجب مراعاة التدابير الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للبرد والإصابة بالأمراض، والحرص على الراحة والاسترخاء لتجنب أي اضطراب في النوم أثناء الليل.

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