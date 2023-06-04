8 لاعبين.. محمد فاروق يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة TeN: استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل بعض اللاعبين بنهاية الموسم الجاري للرحيل نهاية الموسم سواء لتواضع مستواهم أو انتهاء عقودهم مع الفريق.



وأضاف: على رأس هؤلاء اللاعبين يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر نظراً لانتهاء عقودهما بجانب توقيعهما لنادي بيراميدز .

وأوضح أن الراحلين أيضا محمد عبد الشافي الذي قرر الاعتزال، بجانب عبد الله جمعة ومحمود شبانة وعمرو السيسي وعمر جابر لتواضع مستواهم في الموسم الجاري.

وأضاف: "مصير محمد عبد الغني مدافع الفريق سيتم حسمه على ضوء تعاقدات الزمالك إذ أنه في حالة ضم مدافع بجانب عودة محمود علاء من الإعارة فإن عبد الغني سيرحل".