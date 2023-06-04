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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: الوصول إلى الحد الأقصى لأعضاء النواب والشيوخ محل نقاش

لنائب أحمد مقلد عضو
لنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

‏قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المادة 102 وضعت حد أدنى لأعضاء مجلس النواب وهم 450 عضوا، لكنها لم تحدد حد أقصى وبالتالي الوصول إلى الحد الأقصى محل نقاش.

نائب التنسيقية: عدد أعضاء البرلمان والشيوخ الأمثل في التوقيت الحالي

وتابع خلال لقاء له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بالنسبة للمادة 250 من الدستور المستحدثة في تعديلات عام 2019 وضحت أن الحد الأدنى 180 عضوا لمجلس الشيوخ ولم تحدد أيضا الحد الأقصى وبالتالي هذا الأمر محل نقاش وهناك بعض الناس تطالب ولديها وجهة نظر بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولديهم حيثية في هذا الأمر أنه حدث توسعات عمرانية وزيادة سكانية تسمح بفكرة تمثيل كل نائب التمثيل الملائم بمعنى أن هناك وزن نسبي لتمثيل النائب لعدد معين من المواطنين.

 

الإبقاء على العدد الحالي

 

وأضاف أن هناك اتجاه من البعض لزيادة أعداد الأعضاء حتى يكون الرقم مناسب لآخر إحصائية تمت في انتخابات 2015، وكان هناك حكم محكمة واضح صدر في هذا الأمر بمسألة الوزن النسبي الذي يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان والمقترح الآخر يتحدث حول الإبقاء على العدد الحالي وزيادة التمثيل.

مجلس النواب النائب أحمد مقلد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ يوسف الحسيني

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