استعانت بأغنية لـ عمرو دياب.. رسالة غامضة من ندى الكامل

وجهت الفنانة ندى الكامل رسالة غامضة وصادمة لأحد الأشخاص من خلال حسابها على إنستجرام.

كتبت ندى الكامل عبر خاصية ستوري مستعينة بكوبليه من أغنية لعمرو دياب: "أيوة زي الزينة ديكور"، و لم يستطع الجمهور أن يحدد من الشخص الذي تقصده.

نشرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي عدد من الصور الجديدة عبر حسابها على لإنستجرام وظهر في الصور عدد من التاتوهات في أماكن متفرقة من جسدها ومن بينها تاتو جديد.

ونشرت ندى الكامل، صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها للمرة الأولى مع مؤدي المهرجانات عنبة.

وظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور مع عنبة، وهما يتنزهان على كورنيش النيل، وعلقت على الصور قائلة: «حب كثير».



كشف المغني عمر كمال كشف حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح.

وقال عمر كمال في تصريحاته حول طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي".

واستطرد عمر كمال قائلا، إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة موضحا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب.. حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".