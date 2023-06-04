أخبار الفن.. أشرف زكي يناقش استعدادات تشغيل دار مسنين للفنانين وتفاصيل حفل عمر خيرت في الصوت والضوء

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

أشرف زكي يناقش استعدادات تشغيل دار مسنين للفنانين.. ويتوعد منتحلي شخصيته



أقام أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مناقشة لاستعدادات تشغيل وتفعيل دار إقامة كبار الفنانين "دار المسنين" في مدينة من أكتوبر، وهو أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية.

الجمهور تفاعل مع مسألة مبدأ.. تفاصيل حفل عمر خيرت في الصوت والضوء

حضر عدد من نجوم الفن لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت المقام بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

ريهام عبد الحكيم.. مفاجأة حفل عمر خيرت في الصوت والضوء



فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم والتي اكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.

ربنا يباركلكم ويسعدكم.. هبة مجدي تهنئ ميرنا نور الدين بزواجها

حرصت الفنانة هبة مجدي على تهنئة الفنانة ميرنا نور الدين بحفل زفافها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حفيدتك بتبوس إيدك.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاده والده

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلاده.