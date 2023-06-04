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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسالة خطيرة على واتساب تتسبب في تعطيل التطبيق.. لا تفتحها

واتساب
واتساب

حذر مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة يتم تداولها على المنصة، من شأنها أن تتسبب في تعطل التطبيق لفترة، وفقا لتقرير صادر عن موقع Android Police.

ويشيير التقرير إلى أن الرسالة المنتشرة على واتساب حاليا والتي من شأنها أن تتسبب في انهيار التطبيق، بمجرد فتح الدردشة يجد الرسالة مرفقة مع رابط، يمكن أن يؤثر هذا الرابط على نسخنى واتساب العادية والمخصصة للأعمال WhatsApp Business.

 

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وفي حالة إرسال تلك الرسالة إلى أي من مستخدمي تطبيق واتساب على أندرويد، فسوف ينهار التطبيق فورا، ومع ذلك، يستأنف التطبيق وظائفه العادية أثناء إعادة التشغيل، ولكن في كل مرة تفتح فيها المحادثة التي تحتوي هذه الرسالة سوف يتعطل التطبيق مرة أخرى.

ويتسبب الرابط في تعطل نسخة واتساب على أندرويد والتي تحمل الرقم 2.23.10.77، كما اكتشفه الباحث الأمني، بانديا مايور، وأوضح عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، بأن الرسالة التي تسبب انهيار التطبيق تحتوي على رابط مختصر مخصص لإعدادات واتساب.

وأشار التقرير إلى أن الرابط المذكور هو رابط طبيعي، وليس خطيرا، وهو يقوم عادة بنقل المستخدم إلى إعدادات التطبيق، ولكن من المحتمل أن تكون نسخة تطبيق الدردشة على هواتف أندرويد بها خطأ يتسبب في انهيار واتساب عند فتح أي محادثة تحتوي على هذا الرابط.


ما الذي يجب على مستخدمي واتساب فعله؟

- ينصح الباحث الأمني مستخدمي واتساب بعدم إرسال هذه الرسالة إلى أي شخص آخر، وإلا سوف يتعطل التطبيق.

- يجب على المستخدم حذف هذه الرسالة من هاتفه، وأن لم يستطع القيام بذلك يمكنه فتح حسابه عبر إصدار واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر وحذف المحادثة التي تحتوى على الدردشة.

- يجب على مستخدمي واتساب اتباع بعض الإجراءات الأمان للحفاظ على على حساب واتساب آمن قدر الإمكان، من بينها الامتناع عن النقر فوق أي رابط يأتي مرفقا في رسالة على التطبيق.

- تشمل إجراءات الأمان أيضا تحديث تطبيق واتساب باستمرار، وتنزيل أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات أيضا إلى حمايتك من البرامج الضارة.

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