قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي بجميع أنواع المدارس وبجميع المراحل التعليمية حتى 30 نوفمبر 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يحق لأحد التقدم بعد هذا الميعاد ، وعلى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان عن ذلك في المدارس من خلال المواقع الالكترونية والصفحات التابعة لها وذلك لاعلام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج التعليمي

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لجميع المديريات التعليمية والادارات والمدارس ، للتأكيد على حسن تعامل مسؤول الدمج بالمديريات والإدارات التعليمية مع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق ابنائهم بنظام الدمج التعليمي .

وأوصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والادارات التعليمية ، بضرورة تيسير الإجراءات على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق ابنائهم بنظام الدمج التعليمي ، مع التأكيد على ضرورة أن يقوم مسؤولي دمج الإدارات التعليمية بتوجيه ولى الأمر لإستخراج كافة التقارير الطبية والأوراق المطلوبة ومراجعتها طبقا للقرار الوزاري المنظم .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة اصطحاب الطالب للعرض على لجنة الدمج بالمديرية لاستصدار قرار الدمج من المديرية وفق التقارير الطبية ، مشددة على ألا يتم اعتماد أي قرار دمج صادر من المدرسة أو الإدارة التعليمية

وبعد صدور قرار الدمج ، يتولى مسؤولو دمج الإدارات التعليمية تسليم أصل القرار والأوراق والتقارير الطبية إلى المدرسة لحفظها بملف الطالب ، مع التنبيه على ولي الأمر بالاحتفاظ بنسخة من قرار الدمج وكافة الأوراق.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم تجديد التقارير الطبية لإعاقات الشلل الدماغي – اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - الإعاقة الذهنية البسيطة ، حيث يتم الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء مرة واحدة في العمر في جميع المراحل الدراسية.