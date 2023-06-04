أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

أثارت أم تدعى الأم أبريل ليدا و تعيش في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، الكثير من الجدل على السوشيال ميديا تحديدا على تطبيق تويتر لإعلانها سبب طعن ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً لشقيقها البالغ من العمر 9 سنوات، وذلك في مقابلة تليفزيونية بعد أن مرت على الجريمة حوالي 5 أشهر.

وأوضحت لموقع NewsNation، أن ما السبب في تصرف ابنتها العنيف يرجع لتناولها دواء ADHD قبل ارتكابها الجريمة.



فقد كانت طفلتها تتناول الدواء لمدة خمس سنوات، لكنها قد توقفت عندما بدأت في الدراسة من المنزل إلا أنها عادت لتناوله عندما بدأت درجاتها تتدهور.

كما أضافت أنها توقفت بعد ذلك عن تناول الدواء عندما بدأت في جرح نفسها ولم تحدد الدواء الذي تتناوله ابنتها.

وعن سبب قتلها لشقيقها، فهي ليس لديها فكرة لماذا فعلت ذلك فهي لم يظهر عليها أي سلوك عدواني في الأيام التي سبقت الطعن، لكن علمت الأم من خلال التعليقات التي أدلتها طفلتها للأصدقاء مسبقًا عن وجود أفكار لطعن شقيقها.