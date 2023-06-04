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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحان الفترة المسائية في مادة الحديث

دخول الطلاب لجان
دخول الطلاب لجان الامتحانات

بدأت منذ قليل، الفترة المسائية لامتحانات القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادة الحديث.

كان طلاب القسم الأدبي قد أدوا منذ قليل امتحان الفترة الصباحية في مادة الفقه بالفترة الصباحية.

 

 

وصرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في أجل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بـ الشهادة الثانوية الأزهرية

وصرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بأن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

ويبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

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