مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتي الجلسة العامة للمجلس رقمي 36 و37

صدّق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي الجلسة العامة للمجلس رقمي 36 و37.

وقال عبدالرازق إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة اعضاء المجلس وتساءل عبدالرازق موجها كلامه للاعضاء المجلس قائلا هلي لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبد أي نائب اي ملاحظة علي المضابط وهو ما جعل رئيس المجلس يعلن تصديق المجلس علي المضابط المشار إليها.

وتشهد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.