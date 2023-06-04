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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صدى البلد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة والمصاب، ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، فيما نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ أحمد مبروك محمد 
25 عامًا، عامل محاره، مقيم بقرية ابويط دائرة مركز الواسطى، نقلت جثته إلى ثلاجة الموتى، وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

كما أصيب، احمد منصور بركات 23 عامًا، عامل، بسحجات وكدمات، مقيم بقرية ابويط الواسطى، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى.

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