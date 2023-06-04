محافظ جنوب سيناء يبحث مع مسئولين في صربيا فتح أسواق سياحية جديدة|صور

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارته لدولة صربيا عدد من الملفات من أجل فتح أسواق جديدة للسياحة بجنوب سيناء والتسويق للسياحة العلاجية بالإضافة للتبادل التجاري وتنشيط حركة السياحة بين مدينة نيش الصربية ومدينة شرم الشيخ وذلك في عدد من اللقاءات مع مسئولين من صربيا .

والتقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع المسئول عن الغرفة التجارية بمدينة نيش الصربية، وتم بحث سبل المساهمة في التبادل التجارى واليات فتح أسواق جديدة للتنشيط السياحى المشترك ،

يأتي ذلك في ظل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك واتفاقية التأخى الموقعة مع مدينة نيش .شهد اللقاء عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من مصر وصربيا .

وفي سياق متصل التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في رابطة الشركات السياحية في صربيا وشارك في اللقاء الوفد المرافق لة من رجال الاعمال والمستثمرين ،

وتناول اللقاء طرح عدد والأفكار التي من شأنها تسهيل حركة السياحة بين صربيا ومصر بشكل عام والمدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ على وجة الخصوص ،

وذلك استثمارا للعلاقات المتميزة بين الجانبين على المستوى الرسمي والشعبى ، وقد اثمرت تلك العلاقة المتميزة عن تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة في مايو الماضى ، الا انه لابد من تكثيف تلك الروابط من اجل انتعاش الحركة السياحية ، وتفعيل برتوكول التعاون بين الجانبين ،

وفى نهاية اللقاء اهدى المحافظ لرئيس الرابطة شعار مفتاح مدينة شرم الشيخ تقديرا لجهوده .



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فودة خلال لقاء بصربيا

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