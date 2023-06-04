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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تشارك نصيحة للجمهور في أحدث ظهور لها عبر تويتر

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً جديدًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “‏الصمت واعتزال الناس مطلوبان في زمننا هذا لسلامه قلبك وعقلك”.

ونشرت الفنانة منة فضالي ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرض منزلها إلى نشوب حريق بسبب ماس كهربائى. 

وكتبت منة فضالى : قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير والحمد لله أن الدنيا مولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند، يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير، ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس.

منة فضالي

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان 2023 .

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .

 

الفنانة منه فضالى مسلسل جعفر العمدة موقع التواصل الاجتماعي تويتر

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