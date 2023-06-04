القبض علي 11 متهماً من المتورطين في 3 وقائع سرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة ، حيث نجحوا في ضبط 11 متهماً من المتورطين في 3 وقائع سرقة .

تمت عمليات الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي السيدة زينب ، تم ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لإرتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية" أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها ، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وبإستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

وفي مدينة السلام ، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" .

وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ، كما تم بإرشادهما ضبط الأخير ، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع" بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.