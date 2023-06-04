مرض يصيب الحوامل بسبب زيادة الوزن .. هل ينتهي بعد الولادة

يعاني بعض السيدات أثناء الحمل من عرق النسا، وهو عبارة عن ألم حاد أسفل الظهر والساقين و يمتد على طول أسفل الظهر والقدمين، و يتراوح الألم من خفيف إلى شديد ، وغالبا ما يتطور في الشهور الأخيرة من الحمل ويسبب الآلام شديدة .

في هذه السطور نستعرض أسباب عرق النسا وأعراضه وطرق علاجه وفقا لموقع Medicalxpress

أسباب عرق النسا:

- يحدث عرق النسا عندما ينضغط العصب الوركي ، ويرجع سبب الإصابة به عادة إلى ظهور نتوءات في العمود الفقري، أو بسبب فرط نمو العظام أو زيادة الوزن اثناء الحمل .

- نمو الرحم داخل تجويف البطن يؤدي إلى إزاحة بعض الأعضاء الداخلية التي يمكن أن تضر بالعصب الوركي.

- يتسبب موضع الرحم والجنين في جعل الأم تدفع حوضها إلى الأمام للحفاظ على توازنها، ومن شأن هذا الوضع أن يغير مركز ثقلها، مما يؤدي إلى اتساع المسافة بين قدميها وتقوس ظهرها للخلف بشكل مفرط، وبالتالي زيادة الضغط على العصب الوركي.

- مع اقتراب نهاية فترة الحمل، يزيد انتفاخ الرحم بينما تصبح الأربطة في جميع أنحاء الجسم أكثر مرونة. ونتيجة لذلك، تصبح العديد من المفاصل غير مستقرة وتكثر التقلصات.



هل عرق النسا يزول بعد الولادة ؟

- بالرغم من أن الشعور بألم عرق النسا أثناء الحمل مزعج، إلا أنه عادة ما يستجيب للعلاجات المنزلية، ويمكن أن يزول من تلقاء نفسه، أو يزول خلال أسابيع أو أشهر قليلة بعد الولادة عندما يفقد الوزن الزائد الضاغط على العصب.

- يمكن أن يكون عرق النسا حادًا أو مزمنًا، وقد تستمر النوبة الحادة ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وعادةً ما تُشفى من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ومن الشائع إلى حد ما الشعور ببعض التنميل لفترة من الوقت بعد أن يهدأ الألم، وقد يصاب الفرد أيضًا بنوبات الألم بضع مرات في السنة .



أعراضه أثناء الحمل:

في حالة عرق النسا المعتدل، يمتد الألم من أسفل الظهر حتى الأرداف، ويميل إلى أن يتواجد في مناطق محددة.

عندما يتعلق الأمر بالحالات الأكثر حدة من عرق النسا، فإن الألم يمتد على طول الساق وقد يؤثر أيضا على الركبة والكعب.

من المرجح أيضا أن تزداد حدة الألم عند السعال أو العطس.

يمكن أن تشعر المرأة الحامل بالخدر أو ضعف العضلات.

في أخطر الحالات يتسبب الألم الشديد في الحد من حركة المرأة.

علاج عرق النسا للحامل

- وضع كمادات دافئة على مكان الألم.

- الاستلقاء في وضع مريح يمكن أن يخفف من آلام أسفل الظهر وآلام الساق.

- تجنب النوم على الجانب المصاب بالألم.

- استخدام مرتبة صلبة ذات دعم كبير للظهر.

- وضع وسادة بين الساقين للمساعدة في الحفاظ على الحوض فى وضع جيد وتخفيف بعض

- الضغط على العصب الوركي.

- تجنب الجلوس لفترات طويلة.

- السباحة يمكن أن تخفف بعض الضغط على العصب الوركي.

- يمكن أن يقلل العلاج الطبيعي من ألم عرق النسا.

- الحرص على عدم اكتساب الكثير من الوزن أثناء الحمل، لأن الزيادة في الوزن تؤدي إلى ضغط العصب الوركي.