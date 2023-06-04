ضمن أعمال الموجة 21| حملة إزالة تعديات مكبرة بمركز إسنا جنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

واسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات بناء مخالف بمساحة ٢٥١ م٢ ، وحالة تعد بمساحة ٨٤٠٠٠م٢ علي الأراضي الزراعية، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.



وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.