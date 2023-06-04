موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات، لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأشار إلى أنه وجه بسرعة انتهاء جميع الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 تسير بشكل منتظم.

وأوضح أن الامتحانات تتم في الكليات وفقاً للضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ صدى البلد أن الامتحانات انتظمت في الكليات التي انطلقت بها ولا توجد شكاوى حيث تسير وفق اللوائح و نظم عملها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية في الجامعات لمتابعة الامتحانات لم ترصد أي مشكلات أو شكاوى.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استقبل وفدًا روسيًا رفيع المستوى، برئاسة كونستانتين موجيلفسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، وجورجي بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية.

وحضر اللقاء د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأسبق، والسفيرة ريهام خليل نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور سعي الوزارة لتوطيد العلاقات الأكاديمية الدولية ضمن إطار مؤسسي يراعي الاستدامة، والعمل المشترك، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ذات المكانة الإقليمية والدولية المرموقة.